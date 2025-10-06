Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

Над Тульской областью ночью уничтожены восемь беспилотников

Восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над Тульской областью за ночь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что пострадавших, а также повреждений зданий и инфраструктуры, в результате случившегося нет.

«В регионе сохраняется опасность БПЛА», — предупредил Миляев.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. В городе прогремели взрывы, он оказался обесточен. Сообщалось, что в ответ был нанесен массированный удар по Харькову, в результате чего в городе вспыхнул сильный пожар.