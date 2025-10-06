Мир
Назван главный «грех» России в глазах европейцев

Историк Латышев: В России не приемлют отношения к себе как к «туземцам»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В еврозоне открыто говорят о грядущей войне против России, причем противником Москвы станет объединенная Европа. Мнением о том, что станет причиной для будущего противостояния, в беседе с «Царьградом» поделился журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

По его словам, Европа долгие десятилетия стремится присвоить российские природные ресурсы и гигантские территории, однако главным «грехом» в глазах европейцев является нежелание России подстраиваться под чужие ценности и принимать к себе отношение как к «туземцам».

«Это и есть главное "прегрешение", которое русским Европа не может простить», — заметил историк.

Латышев напомнил, что каждая из 32 стран еврозоны слаба против России, если рассматривать их по отдельности. Однако вместе они представляют собой большую силу, с которой нужно считаться и к противостоянию с которой надо готовиться.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявили, что страны Европы готовятся к военному столкновению с РФ.

