14:20, 6 октября 2025Мир

Назван один из самых недооцениваемых и опасных врагов России

Историк Латышев назвал Финляндию одним из самых опасных врагов России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Историк Сергей Латышев назвал одного из самых недооцениваемых и опасных врагов России. В беседе с «Царьградом» он заявил, что таковым противником является Финляндия.

По словам эксперта, Хельсинки содержат хоть и небольшую по численности, но регулярную и хорошо подготовленную к боевым действиям армию. Вооруженные силы страны, подчеркнул он, обладают мобилизационным резервом, реваншистскими настроениями и географией.

Латышев считает, что США не нужна война с Россией, так как их главным противником является Китай. А вот страны Европы, наоборот, видят Москву своим врагом, уверен он. По мнению историка, помимо Финляндии, против РФ настроены Польша, Прибалтика, Швеция, Турция, Франция и Германия.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал появление вооруженных сил на границе с Финляндией.

