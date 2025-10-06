Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 6 октября 2025Забота о себе

Назван самый большой фактор риска болезни Альцгеймера

Эксперт Вонг: Ожирение является самым большим фактором риска деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Ожирение является самым большим фактором риска болезни Альцгеймера. Об этом сообщил эксперт в области медицинской визуализации и биологии неврологических расстройств в Хьюстонском методистском академическом институте (США) Стивен Вонг, пишет Daily Mail.

Вонг отметил, что о роли ожирения в развитии деменции знали давно. Однако новое исследование, в котором он участвовал, показало, что лишний вес влияет на развитие нейродегенеративных заболеваний сильнее всех других факторов, которые поддаются коррекции.

Вонг рассказал, что в ходе исследования ученые сравнили запасающие жир молекулы, взятые у тучных и стройных людей. Главным выводом он назвал то, что в этих молекулах был разный уровень липидов определенного типа и это влияло на скорость образования амилоидных бляшек в мозге.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
Лечить, не калечить Настроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Лечить, не калечитьНастроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Реклама
12 февраля 2020

Эксперт добавил, что помимо ожирения существует еще более десятка провоцирующих деменцию факторов. Они включают в себя курение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, употребление алкоголя и так далее.

Ранее врач-психиатр Джуна Эндрюс подсказала способы профилактики деменции. Она посоветовала вести активный образ жизни, постоянно учиться и следить за здоровьем зубов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости