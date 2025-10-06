Назван самый большой фактор риска болезни Альцгеймера

Эксперт Вонг: Ожирение является самым большим фактором риска деменции

Ожирение является самым большим фактором риска болезни Альцгеймера. Об этом сообщил эксперт в области медицинской визуализации и биологии неврологических расстройств в Хьюстонском методистском академическом институте (США) Стивен Вонг, пишет Daily Mail.

Вонг отметил, что о роли ожирения в развитии деменции знали давно. Однако новое исследование, в котором он участвовал, показало, что лишний вес влияет на развитие нейродегенеративных заболеваний сильнее всех других факторов, которые поддаются коррекции.

Вонг рассказал, что в ходе исследования ученые сравнили запасающие жир молекулы, взятые у тучных и стройных людей. Главным выводом он назвал то, что в этих молекулах был разный уровень липидов определенного типа и это влияло на скорость образования амилоидных бляшек в мозге.

Эксперт добавил, что помимо ожирения существует еще более десятка провоцирующих деменцию факторов. Они включают в себя курение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, употребление алкоголя и так далее.

Ранее врач-психиатр Джуна Эндрюс подсказала способы профилактики деменции. Она посоветовала вести активный образ жизни, постоянно учиться и следить за здоровьем зубов.