Названа причина провала тактики «цветных революций» в Грузии

Политолог Лукьянов: «Цветная революция» в Грузии провалилась из-за Европы
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Отсутствие влиятельных внешних игроков стало причиной провала «цветной революции» в Грузии, убежден политолог Федор Лукьянов. Своим мнением он поделился с газетой «Взгляд».

Лукьянов отметил, что силам, которые активно вмешивались в дела республики, «сейчас не до того». Так, Вашингтон смотрит на ситуацию без особого интереса, а в Европе наблюдается такое количество внутренних проблем, что тратить ресурсы на Грузию нет возможности.

При этом политолог счел, что Евросоюз (ЕС) ненавидит нынешнее руководство Грузии из-за того, что «ничего не может с ним сделать». Однако инструментом воздействия на грузинское правительство является отмена безвизового режима.

«Для грузин "безвиз" в свое время был очень важным достижением. До сих пор население — хотя и поддерживает "Грузинскую мечту" — питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», — заключил Лукьянов.

Ранее прокуратура Грузии обвинила организаторов протестов, представителей оппозиции страны, в попытке свержения власти и государственного переворота.

4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.

