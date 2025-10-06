Забота о себе
06:06, 6 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

Химик Дорохов: Жвачка может быть опасной для здоровья детей
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: freepik

Жвательная резинка может быть опасна для здоровья детей из-за синтетических полимеров, подсластителей, ароматизаторов и консервантов в их составе, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Основу жевательной резинки составляет нерастворимая синтетическая масса, состоящая из полимеров. Именно они создают главную опасность при случайном проглатывании, которое характерно для детей младшего возраста, — предупредил химик. — Нерастворимые компоненты не перевариваются и могут накапливаться в желудочно-кишечном тракте, создавая риски нарушения пищеварения и иногда приводя к кишечной непроходимости».

Для детского организма, особенно в возрасте до пяти лет, по словам Дорохова, даже небольшие количества регулярно проглатываемой жевательной резинки могут представлять серьезную опасность. Опасны, как он отметил, могут быть и подсластители, некоторые из которых известны выраженным слабительным действием.

«Еще одна проблема — воздействие на зубную эмаль. Многие вкусы создаются за счет лимонной, яблочной и других кислот, которые при длительном жевании постепенно размягчают защитный слой зубов. Особенно уязвимы детские зубы, эмаль которых еще недостаточно крепка», — объяснил специалист.

Кроме того, он напомнил о рисках аспирации при попадании жвачки в дыхательные пути — это особенно опасно для детей дошкольного возраста. Дорохов рекомендовал родителям дозировать использование сладости детьми и выбирать продукты без сахара и искусственных красителей.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина призвала россиян отказаться от кофе сразу после пробуждения. Она отметила, что напиток натощак может раздражать слизистую желудка, вызывать изжогу, нарушать моторику кишечника и провоцировать спазмы.

