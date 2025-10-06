Организаторов выставки культового художника заподозрили в экспонировании десятков подделок

В Италии выставку Сальвадора Дали заподозрили в экспонировании 21 подделки

Итальянская полиция заподозрила организаторов крупной выставки культового испанского художника XX века Сальвадора Дали в экспонировании подделок. Об этом пишет The Guardian.

Во вторник, 30 сентября, карабинеры, специализирующиеся на расследовании преступлений в области искусства, явились на выставку «Сальвадор Дали: между искусством и мифом», которая проходила в Парме. После проверки 21 работа экспозиции была изъята, так как специалисты заподозрили, что это подделки.

Сомнения в происхождении произведений выставки появились у итальянской арт-полиции еще в январе, когда их показывали в Риме. «Мы заметили, что экспонировались только литографии, плакаты, рисунки, а также несколько скульптур и других предметов Дали, однако не было ни картин, ни других заметных работ, — рассказал в интервью The Guardian следователь Диего Польо. — Было непонятно, зачем кому-то организовывать выставку столь малозначимых произведений».

Карабинеры обратились фонд «Гала и Сальвадор Дали», который управляет основной коллекцией работ великого сюрреалиста, и там сказали, что организаторы выставки «Сальвадор Дали: между искусством и мифом» никак не контактировали и ними и не советовались по поводу экспозиции. Польо с коллегами направили в фонд снимки экспонатов, и там тоже усомнились в их подлинности.

В данный момент эксперты фонда направились в Рим, чтобы проверить изъятые работы. «Мы наблюдаем присутствие на рынке очень большого количества подделок. Особенно это касается современного искусства», — сказал Польо.

В ноябре 2024 года сообщалось, что итальянская полиция раскрыла общеевропейское преступное сообщество, участники которого подделали сотни работ Бэнкси и других знаменитых художников. У злоумышленников обнаружили копии картин знаменитых живописцев XIX-XX веков Клода Моне, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Фрэнсиса Бэкона и других.