Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:51, 6 октября 2025Из жизни

Организаторов выставки культового художника заподозрили в экспонировании десятков подделок

В Италии выставку Сальвадора Дали заподозрили в экспонировании 21 подделки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Carabinieri / Reuters

Итальянская полиция заподозрила организаторов крупной выставки культового испанского художника XX века Сальвадора Дали в экспонировании подделок. Об этом пишет The Guardian.

Во вторник, 30 сентября, карабинеры, специализирующиеся на расследовании преступлений в области искусства, явились на выставку «Сальвадор Дали: между искусством и мифом», которая проходила в Парме. После проверки 21 работа экспозиции была изъята, так как специалисты заподозрили, что это подделки.

Сомнения в происхождении произведений выставки появились у итальянской арт-полиции еще в январе, когда их показывали в Риме. «Мы заметили, что экспонировались только литографии, плакаты, рисунки, а также несколько скульптур и других предметов Дали, однако не было ни картин, ни других заметных работ, — рассказал в интервью The Guardian следователь Диего Польо. — Было непонятно, зачем кому-то организовывать выставку столь малозначимых произведений».

Материалы по теме:
Идеальное преступление Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Идеальное преступлениеКак украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
2 марта 2018
Женщина случайно узнала об огромном наследстве. Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
Женщина случайно узнала об огромном наследстве.Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
26 апреля 2022
Унесли в могилу Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Унесли в могилуОни выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
9 августа 2018

Карабинеры обратились фонд «Гала и Сальвадор Дали», который управляет основной коллекцией работ великого сюрреалиста, и там сказали, что организаторы выставки «Сальвадор Дали: между искусством и мифом» никак не контактировали и ними и не советовались по поводу экспозиции. Польо с коллегами направили в фонд снимки экспонатов, и там тоже усомнились в их подлинности.

В данный момент эксперты фонда направились в Рим, чтобы проверить изъятые работы. «Мы наблюдаем присутствие на рынке очень большого количества подделок. Особенно это касается современного искусства», — сказал Польо.

В ноябре 2024 года сообщалось, что итальянская полиция раскрыла общеевропейское преступное сообщество, участники которого подделали сотни работ Бэнкси и других знаменитых художников. У злоумышленников обнаружили копии картин знаменитых живописцев XIX-XX веков Клода Моне, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Фрэнсиса Бэкона и других.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Россияне назвали самые популярные способы оплаты

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Российский боец рассказал о способствовавших взятию важной позиции на СВО условиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости