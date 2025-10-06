Из жизни
16:41, 6 октября 2025Из жизни

Пара пришла на могилу предка и внезапно познакомилась с дальними родственниками

В Великобритании кузены познакомились благодаря поездке к могиле прапрапрадеда
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Paul Maguire / Shutterstock / Fotodom

Не знакомые друг с другом дальние родственники случайно встретились на могиле их общего прапрапрадеда в английском городе Рондс, графство Нортгемптоншир. Об этом сообщает Daily Mail.

Британцы Ян Брэндон и Малкольм Аткинс, приехавшие из Лондона и Эссекса, обнаружили у надгробия своего предка Энтони Смита пару из США. Американцы Джанел и Рэнд Смит рассказали, что прилетели в Англию из Канзас-Сити, чтобы увидеть могилу. Когда они познакомились, выяснилось, что все трое мужчин являются кузенами в четвертом поколении.

«Мы подошли к камню, и Джанел спросила: "Вы знаете этого человека?", а я ответил: "Это мой прапрапрадед"», — рассказал 73-летний Аткинс, добавив, что в этот момент Рэнд Смит воскликнул то же самое. Новообретенные родственники провели вместе несколько часов, осматривая семейные захоронения. После они продолжили общение в пабе. В ходе беседы они внезапно обнаружили много общего между собой.

Брэндон отметил, что совпадение кажется особенно невероятным, поскольку обе пары прибыли к могиле с разницей всего в две минуты. Американские гости, оба работающие офтальмологами, заявили, что чувствуют «божественное провидение» в этой случайной встрече, ставшей для них «главным событием в жизни». Теперь британские кузены планируют нанести ответный визит своим заокеанским родственникам в Канзас-Сити.

Ранее в США женщина спустя 80 лет разлуки воссоединилась с братом, о существовании которого не подозревала. Их разлучили в младенчестве. Это произошло после того, как их мать попала в больницу с серьезной послеродовой депрессией, а отец не смог о них заботиться.

