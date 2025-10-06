В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

Депутат Журова назвала план Арестовича по остановке конфликта необычным

Нужно смотреть с юридической точки зрения, возможна ли реализация предложения бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по остановке конфликта, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее Арестович озвучил план по остановке украинского конфликта. По его словам, нужно отдать Крым и четыре области на условиях как в ФРГ и ГДР, при этом не признавая их российскими.

«Я не очень понимаю, как это возможно с юридической точки зрения. У нас-то они в Конституции прописаны. Тогда получается, что в целом Российская Федерация не признается? Необычный расклад», — высказалась депутат.

По мнению парламентария, в таком случае конфликт возобновится через некоторое количество лет.

Ранее Арестович заявлял, что страна сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией.

