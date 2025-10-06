Мир
16:16, 6 октября 2025МирЭксклюзив

Политолог оценил угрозу России со стороны Финляндии

Политолог Манойло: Финляндия не является врагом России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Финляндия не является врагом России, так как страна пока не предпринимает недружественных действий, но тенденция к ухудшению отношений существует, считает профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нет, Финляндия врагом России не является. Потому что настоящие враждебные действия Финляндия не совершает, а разная болтовня вокруг Финляндии врагом ее не делает. Во-вторых, все-таки надо понимать, что долгое время после Второй мировой войны отношения СССР с Финляндией, а затем и с Россией были дружественными. Это опыт, который есть, его никуда не деть», — сказал Манойло.

Он также отметил, что существует большая разница между заявлениями лидеров различных европейских государств, в том числе и президента Финляндии, и конкретными действиями.

«О том, кем является страна — другом или врагом, следует судить исключительно по конкретным действиям», — подчеркнул специалист.

При этом он напомнил, что российско-финские отношения находятся на низком уровне с тенденцией к ухудшению, но любую тенденцию можно изменить в другую сторону.

Ранее историк Сергей Латышев выразил мнение, что Финляндия является одним из самых недооцененных и опасных врагов России. По словам эксперта, Хельсинки содержат хоть и небольшую по численности, но регулярную и хорошо подготовленную к боевым действиям армию. Вооруженные силы Финляндии, по его мнению, обладают мобилизационным резервом, реваншистскими настроениями и географией. Помимо Финляндии, против России настроены Польша, страны Прибалтики, Швеция, Турция, Франция и Германия, считает он.

