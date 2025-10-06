Польша продлила арест подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу

Суд в Варшаве продлил арест подозреваемому в подрыве «Северных потоков» украинцу

Окружной суд Варшавы продлил временный арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» гражданина Украины Владимира З. Об этом сообщил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий, передает портал wPolityce.

Адвокат рассказал, что будет ходатайствовать о применении к подозреваемому меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Заседание проходило в закрытом режиме. В это время у здания суда собралось несколько десятков человек, протестующих против ареста украинца и его возможной экстрадиции в Германию.

Ранее суд в Польше решил заключить под стражу украинца Владимира З. до принятия решения о его передаче Германии в соответствии с европейским ордером на арест. Изначально украинский дайвер должен был содержаться под стражей в течение семи дней.