18:48, 6 октября 2025

Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

Ведущая Меньшова заявила, что не любит в россиянах желание угождать иностранцам
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Metametrica / RuTube

Популярная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова назвала качество соотечественников, которое вызывает у нее стыд. Об этом она высказалась в видео для канала Metametrica на Rutube.

Меньшова заявила, что россияне любят угождать иностранцам и радуются, если люди из других стран отмечают успехи России. Интервьюер отметил, что особенно ярко оно проявилось, когда в Москву приехал известный американский журналист Такер Карлсон и похвалил магазины в городе.

«Я это качество наше не очень люблю. Я когда вижу нагон этой эмоции, мне так сразу становится стыдновато», — призналась актриса. По ее мнению, в такие моменты у россиян нет никакого понимания о чувстве собственного достоинства.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал провинциальным посмешищем одну черту россиян. Он заявил, что жители России придают большое внимание визитам иностранцев.

.
