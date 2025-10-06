Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:06, 6 октября 2025Из жизни

Порнозвезда Лили Филлипс объяснила слезы после секса со 100 мужчинами

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Josh Pieters / YouTube

Порнозвезда Лили Филлипс считает, что ее слезы после секса со 100 мужчинами не связаны с психологическими травмами. Об этом она сказала в интервью изданию Daily Star.

В октябре 2024 года Лили Филлипс устроила секс-марафон, во время которого занималась сексом с поклонниками. О происходящем снимали документальный фильм. После марафона порнозвезда едва сдерживала слезы и призналась, что пережила нечто вроде психологической травмы.

Сейчас Филлипс утверждает, что в тот раз ее просто захлестнули эмоции. По ее словам, это случается по самым разным причинам, и слезы могут вызвать даже мысли о том, какая милая у нее собачка.

Я бы не связывала это с какой-то травмой или чем-то вроде того. Честно говоря, я об даже не вспоминаю

Лили Филлипс
Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Филлипс добавила, что не разговаривала об этом случае с психотерапевтами. «Психотерапия требует очень много времени, — объяснила она. — Хотя я и считаю, что она нужна каждому».

Ранее порнозвезда Бонни Блю объяснила, чем она отличается от Лили Филлипс. «Главное отличие между мной и другими в том, что я успешнее, и после моих марафонов у меня не текут слезы или кровь, потому что я знаю свой организм и свои возможности», — сказала она.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Названы два самых популярных секс-фетиша

    Стало известно о судьбе элитного подразделения ВСУ

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости