Порнозвезда Лили Филлипс объяснила слезы после секса со 100 мужчинами

Порнозвезда Лили Филлипс считает, что ее слезы после секса со 100 мужчинами не связаны с психологическими травмами. Об этом она сказала в интервью изданию Daily Star.

В октябре 2024 года Лили Филлипс устроила секс-марафон, во время которого занималась сексом с поклонниками. О происходящем снимали документальный фильм. После марафона порнозвезда едва сдерживала слезы и призналась, что пережила нечто вроде психологической травмы.

Сейчас Филлипс утверждает, что в тот раз ее просто захлестнули эмоции. По ее словам, это случается по самым разным причинам, и слезы могут вызвать даже мысли о том, какая милая у нее собачка.

Я бы не связывала это с какой-то травмой или чем-то вроде того. Честно говоря, я об даже не вспоминаю Лили Филлипс

Филлипс добавила, что не разговаривала об этом случае с психотерапевтами. «Психотерапия требует очень много времени, — объяснила она. — Хотя я и считаю, что она нужна каждому».

Ранее порнозвезда Бонни Блю объяснила, чем она отличается от Лили Филлипс. «Главное отличие между мной и другими в том, что я успешнее, и после моих марафонов у меня не текут слезы или кровь, потому что я знаю свой организм и свои возможности», — сказала она.