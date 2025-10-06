Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

Кобахидзе: Зурабишвили готовилась войти в президентский дворец при успехе штурма

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили готовилась войти в президентский дворец в Тбилиси в случае успеха штурма и госпереворота. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

До этого он подчеркнул, что к антигосударственным действиям против властей страны прямо подключена европейская бюрократия.

4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.