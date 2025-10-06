Кобахидзе обвинил Европу в причастности к протестам в Грузии

Кобахидзе заявил об участии Европы в антигосударственных действиях в Грузии

Европейская бюрократия прямо подключена к антигосударственным действиям против Грузии. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

Политик напомнил, что «раньше была подключена американская бюрократия».

4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.

После прокуратура страны обвинила организаторов протестов, представителей оппозиции страны, в попытке свержения власти и государственного переворота.