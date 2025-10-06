Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:38, 6 октября 2025Бывший СССР

Кобахидзе обвинил Европу в причастности к протестам в Грузии

Кобахидзе заявил об участии Европы в антигосударственных действиях в Грузии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты в Европе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Европейская бюрократия прямо подключена к антигосударственным действиям против Грузии. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

Политик напомнил, что «раньше была подключена американская бюрократия».

4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.

После прокуратура страны обвинила организаторов протестов, представителей оппозиции страны, в попытке свержения власти и государственного переворота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости