Ценности
15:10, 6 октября 2025Ценности

Раскрыта смертельная опасность мытья головы в раковине салона красоты

NYP: Мытье головы в раковине салона красоты может вызвать инсульт
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Раскрыта смертельная опасность мытья головы в салоне красоты. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Речь идет о «синдроме салона красоты», который может возникнуть из-за сидения с запрокинутой головой у раковины. Отмечается, что кромка раковины нередко создает давление на шейные позвонки и снабжающие мозг кровеносные сосуды. Нахождение в таком положении может привести к повреждению или сжатию артерий, что нарушает кровоток и вызывает инсульт.

Американка Элизабет Смит рассказала, что в 2014 году мытье в салоне красоты повредило ей позвоночную артерию. В конечном итоге это привело к потере части двигательных навыков, нарушению зрения одного глаза и неустойчивой походке.

Ранее врачи предупредили об опасности сушилок для рук

.
    Все новости