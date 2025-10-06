Бывший СССР
Раскрыта судьба «мобилизованного» в Киевской области кота

«Страна.ua»: Мобилизованного в Киевской области кота Мурчика вернули хозяевам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Мобилизованного» в Киевской области кота Мурчика вернули хозяевам. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Информация о возвращении кота домой была опубликована в закрытом чате села, где произошел инцидент.

О похищении Мурчика стало известно 5 октября. В сети появилось видео, где двое неизвестных забирают кота и увозят его на машине. По одной из версий, он был «мобилизован» военкомами, однако в киевском областном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) заявили, что не имеют к этому отношения.

Также сообщалось, что Мурчика могли украсть пьяные украинские военнослужащие, чтобы затем подарить ребенку одного из них.

