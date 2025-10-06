Россияне назвали самые популярные способы оплаты

ЮКаssa: Больше 50 процентов россиян предпочитают расплачиваться онлайн

В России 52 процента населения предпочли расплачиваться не наличными, а онлайн. Это показало исследование, проведенное специалистами ЮKassa и Yclients. Их выводы процитировало РИА Новости.

При этом 28 процентов выбирают приложение или сайт, 17 процентов используют QR-код, а семь процентов производят оплату по ссылке.

Лишь 42 процента опрошенных признались, что прибегают к более традиционным способам оплаты: 12 процентов выбирали наличные, а 30 процентов — банковскую карту.

При выборе способа оплаты граждане отдают предпочтение скорости и простоте (25 процентов), а также гарантии безопасности (24 процента).

