Экономика
16:03, 6 октября 2025Экономика

Россияне назвали самые популярные способы оплаты

ЮКаssa: Больше 50 процентов россиян предпочитают расплачиваться онлайн
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России 52 процента населения предпочли расплачиваться не наличными, а онлайн. Это показало исследование, проведенное специалистами ЮKassa и Yclients. Их выводы процитировало РИА Новости.

При этом 28 процентов выбирают приложение или сайт, 17 процентов используют QR-код, а семь процентов производят оплату по ссылке.

Лишь 42 процента опрошенных признались, что прибегают к более традиционным способам оплаты: 12 процентов выбирали наличные, а 30 процентов — банковскую карту.

При выборе способа оплаты граждане отдают предпочтение скорости и простоте (25 процентов), а также гарантии безопасности (24 процента).

В I полугодии 2025 года объем незаконного ввоза в Россию или вывоза наличных достиг исторического максимума. Общая сумма увеличилась до 1,2 миллиарда рублей. В подавляющем количестве эпизодов фигурируют доллары и евро. Самыми частыми направлениями для вывоза остаются Турция, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан, что касается движения в обратном направлении — эти же страны, а также Сербия.

