Россиянин купил робот-пылесос и поплатился

В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в квартире

В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в одной из квартир. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

На момент происшествия устройство находилось в режиме ожидания, а затем неожиданно вспыхнуло. Собственник вызвал экстренные службы, однако огонь успел распространиться по квартире. Спасателям удалось потушить пламя на площади 60 квадратных метров.

Уточняется, что в инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жительница Северной Осетии зажгла свечу и спалила свое жилье. Женщина оставила горящую свечу в комнате и вышла в огород, а когда вернулась, квартиру уже охватил огонь.