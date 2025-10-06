Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:42, 6 октября 2025Экономика

Россиянин купил робот-пылесос и поплатился

В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в квартире
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «МЧС Челябинской области»

В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в одной из квартир. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

На момент происшествия устройство находилось в режиме ожидания, а затем неожиданно вспыхнуло. Собственник вызвал экстренные службы, однако огонь успел распространиться по квартире. Спасателям удалось потушить пламя на площади 60 квадратных метров.

Уточняется, что в инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жительница Северной Осетии зажгла свечу и спалила свое жилье. Женщина оставила горящую свечу в комнате и вышла в огород, а когда вернулась, квартиру уже охватил огонь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    Путин распорядился создать группу по вопросам помощи семьям с детьми

    Мужчина стал жертвой контейнера для благотворительного сбора одежды

    Европе спрогнозировали разрушение «стены дронов»

    Украина спрятала аккумуляторные батареи на случай блэкаута

    Российские спасатели разобрали стену из-за щенка

    МВД опровергло информацию о сорванных отпусках россиян из-за дефектов в загранпаспортах

    В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel

    Страна НАТО захотела обложить пошлинами весь российский импорт

    Фицо объявил о своем первом пакете помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости