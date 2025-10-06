Моя страна
Россиянин побежал за грабителем, повалил его на землю и вернул девочке украденный телефон

В Самаре мужчина спас ребенка от грабителя
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: «112 экстренный вызов» / «РЕН ТВ»

Житель Самары спас девочку от грабителя, который отнял у нее телефон, пишет РЕН ТВ.

Школьница стала кричать после того, как злоумышленник напал на ребенка и отобрал телефон, чем привлекла внимание другого человека. Мужчина побежал за вором, настиг его, повалил на землю и отобрал смартфон.

«Как-то это все на автомате сработало. Да мне кажется, любой нормальный мужчина бы так поступил. А как по-другому?» — высказался о ситуации отважный россиянин.

В результате преступник сбежал, а догнавший его мужчина по имени Аркадий обратился в полицию. Девочка же, в свою очередь, схватила телефон и тоже убежала.

Ранее россиянин отбил ребенка у мужчины, который пытался увести незнакомую девочку с собой.

