Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:58, 6 октября 2025Силовые структуры

Россиянин поплатился за подготовку теракта в синагоге

В Пятигорске арестовали 22-летнего россиянина за подготовку теракта в синагоге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пятигорский городской суд избрал меру пресечения для россиянина, который планировал устроить теракт в местной синагоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Карданов Р.А. пробудет в СИЗО два месяца. Его обвиняют в покушении на теракт.

О задержании трех человек, готовивших теракты на еврейских культовых объектах, стало известно 6 октября. Все они планировали преступления под предлогом защиты интересов граждан Палестины и хотели расправиться с прихожанами в синагогах.

Двое уроженцев Центральной Азии были задержаны в Красноярском крае, а 22-летний россиянин — в Ставропольском. Их признание попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости