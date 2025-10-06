Россиянин поплатился за подготовку теракта в синагоге

В Пятигорске арестовали 22-летнего россиянина за подготовку теракта в синагоге

Пятигорский городской суд избрал меру пресечения для россиянина, который планировал устроить теракт в местной синагоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Карданов Р.А. пробудет в СИЗО два месяца. Его обвиняют в покушении на теракт.

О задержании трех человек, готовивших теракты на еврейских культовых объектах, стало известно 6 октября. Все они планировали преступления под предлогом защиты интересов граждан Палестины и хотели расправиться с прихожанами в синагогах.

Двое уроженцев Центральной Азии были задержаны в Красноярском крае, а 22-летний россиянин — в Ставропольском. Их признание попало на видео.

