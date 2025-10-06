Россия
Россиянку заманили в Дубай под предлогом празднования дня рождения дочери и закрыли выезд

Бывший муж египтянин заманил россиянку в Дубай под предлогом празднования дня рождения дочери и закрыл ей выезд с ребенком из страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина, имеющая двойное гражданство России и Армении, поделилась, что они с иностранцем поженились в 2017 году. Ради брака она приняла ислам. Через два года она ушла от мужа и с его согласия вернулась в Ереван.

По ее словам, бывший муж постоянно ее бил, а после развода, который оформил без ведома жены, отказывался выплачивать алименты на их шестилетнюю дочь.

В июне семья встретилась в Дубае, чтобы отметить день рождения девочки. В конце отдыха россиянка выяснила, что экс-супруг тайно поставил их дочери запрет на выезд и подал в суд, чтобы выиграть опеку и забрать ребенка в Египет.

Женщина подчеркнула, что в Дубае пока живет у знакомых. По ее словам, посольства России и Армении помогли ей лишь с переводом документов, но не смогли вывезти ее из страны.

Ранее жительница Башкирии подала более 20 заявлений на избивающего ее бывшего мужа.

