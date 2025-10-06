Интернет и СМИ
Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

Сын звезды «Аншлага» Ещенко рассказал, что пытался помирить родителей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сын звезды юмористических программ «Аншлаг» и «Кривое зеркало» Святослава Ещенко Нарада Ещенко рассказал о скандалах в семье и попытках помирить родителей. Его комментарий прозвучал в программе «Звезды сошлись» на НТВ, фрагмент эфира доступен на сайте телеканала.

«Когда возникали какие-то скандалы, я старался их купировать, (...) сгладить углы, говорил: "Мам, пап, не ругайтесь"», — вспомнил сын Ещенко, отвечая на вопрос о том, как он пытался сохранить брак родителей. Он уточнил, что тогда ему было десять лет.

Ранее Святослав Ещенко раскрыл подробности развода. По словам артиста, он и его жена постоянно ссорились, из-за чего решили пожить отдельно. Через некоторое время супруги поняли, что отношения сохранить не получится, и расторгли брак.

Ещенко развелся с женой в 2018 году после 20 лет брака. Супруга обвинила его в изменах во время гастролей, но артист отверг эти обвинения. У пары есть сын Нарада. Ребенка назвали в честь одного из великих мудрецов в индуизме Нарады, Ещенко много лет был последователем кришнаизма.

.
