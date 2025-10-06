Россия
23:30, 6 октября 2025

Средства ПВО отразили атаку БПЛА на российские регионы

Минобороны: Средства ПВО сбили 8 украинских БПЛА самолетного типа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 6 октября в период с 20:40 по 23:00 по мск сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об отражении атаки на российские регионы сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В частности, четыре БПЛА уничтожили в Курской области. Еще два дрона поразили в Брянской области, а в Республике Крым и Белгородской области ликвидировали по одной воздушной цели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили несколько ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом и Белгородским районом.

