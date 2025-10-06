Наука и техника
16:01, 6 октября 2025

Стало известно о максимальной вероятности «прилета чего-то» в Россию

Астроном Еленин: Вероятность падения крупного астероида на Россию максимальна
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Вероятность падения крупного астероида на Россию максимальна из-за того, что страна занимает самую большую площадь на планете. Об этом ТАСС стало известно от астронома Леонида Еленина.

«Тут нет никакой политики, просто математика. Россия — самая большая страна, занимающая наибольшую площадь. Поэтому вероятность того, что что-то прилетит к нам, больше, чем у всех других стран», — сказал специалист.

По его словам, в настоящее время у России нет государственной программы по поиску подобных опасностей в космосе, а единственной страной в мире, которая этим занимается на государственном уровне, являются США. Ученый заметил, что за всю историю Земли несколько массовых вымираний могли быть связаны с близким взрывом сверхновой звезды, который уничтожил большую часть биосферы планеты.

В сентябре Лаборатория солнечной астрономии Институт космических исследований Российской академии наук сообщила, что мимо Земли пронесся астероид 2025 SU4, о котором стало известно менее чем за сутки до подлета небесного тела к планете.

В том же месяце Telegram-канал той же организации рассказал, что астероид 2025 FA22, который занимал первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства, прошел мимо Земли и Луны на расстоянии около 800 тысяч километров.

