Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 6 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о судьбе элитного подразделения ВСУ

Пленный Челенко: Элитное подразделение ВСУ «Скала» несет ужасные потери
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» несет ужасные потери у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко, передает ТАСС.

«Наше командование нам ничем не помогает. Потери очень ужасные», — заявил военнопленный, добавив, что на линии боевого соприкосновения ограничены поставки провизии и медикаментов.

Кроме того, уточняет Челенко, у военнослужащих элитного подразделения ВСУ всего одна радиостанция на несколько человек.

Ранее Михаил Челенко раскрыл размеры взяток в ВСУ за возможность остаться в тылу. По словам солдата, финансы идут напрямую командирам формирований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала виновных в начале СВО

    Названы два самых популярных секс-фетиша

    Стало известно о судьбе элитного подразделения ВСУ

    Шансы найти пропавшую в Красноярском крае семью живой оценили

    В Китае рассказали о неожиданной мести России Канаде

    В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

    Фон дер Ляйен почувствовала дискомфорт

    Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к бывшей супруге

    Зеленский начал запугивать противников ради одной цели

    Союзник России собрался провести деноминацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости