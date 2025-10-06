Пленный Челенко: Элитное подразделение ВСУ «Скала» несет ужасные потери

Элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» несет ужасные потери у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил пленный военнослужащий подразделения Михаил Челенко, передает ТАСС.

«Наше командование нам ничем не помогает. Потери очень ужасные», — заявил военнопленный, добавив, что на линии боевого соприкосновения ограничены поставки провизии и медикаментов.

Кроме того, уточняет Челенко, у военнослужащих элитного подразделения ВСУ всего одна радиостанция на несколько человек.

Ранее Михаил Челенко раскрыл размеры взяток в ВСУ за возможность остаться в тылу. По словам солдата, финансы идут напрямую командирам формирований.