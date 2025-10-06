Россия
15:08, 6 октября 2025Россия

Стало известно об издевательствах над изнасилованным в психбольнице 11-летним россиянином

На изнасилованного в психбольнице под Краснодаром мальчика мочились пациенты
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Несовершеннолетний пациент психбольницы под Краснодаром, изнасилованный 17-летним подростком, подвергался и другим издевательствам. Об этом рассказала мать еще одного лечившегося в учреждении ребенка, который был свидетелем происходящего, пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

По словам собеседницы издания, ее сын поделился, что несколько подростков мочились пострадавшему 11-летнему мальчику на голову. Кроме того, с его слов, они испачкали полотенце жертвы фекалиями.

Женщина также рассказала, что Следственный комитет уже завершил проверку больницы, однако официального сообщения об этом пока нет. Она также утверждает, что 17-летнего насильника уже выписали еще на прошлой неделе, чтобы «замять ситуацию».

О надругательстве над пациентом психбольницы стало известно 6 октября. Со слов матери свидетеля, заведующая медучреждения была в курсе произошедшего и назвала насилие над мальчиком «баловством», а в качестве наказания пациентов расселили в разные палаты.

Ранее в Архангельской области десятилетний мальчик после тренировки надругался над сверстником в туалете. Он потребовал от жертвы раздеться и совершил развратные действия. Вернувшись домой, пострадавший рассказал о случившемся матери.

