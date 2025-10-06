Мир
12:33, 6 октября 2025

Стало известно об одной просьбе США к Израилю по Газе

FT: США попросили Израиль прекратить искать лазейки в плане по Газе
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

США попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его команду прекратить искать лазейки в плане американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Нетаньяху и его переговорщики добивались одной важной уступки — возможности возобновить боевые действия, если Израиль решит, что ХАМАС нарушил какой-то пункт соглашения. Команде было недвусмысленно сказано "прекратить искать лазейки"», — говорится в материале.

По данным газеты, глава Белого дома гарантировал арабским странам, что Израиль не начнет боевых действий.

Израиль пытался изменить некоторые пункты мирного плана Трампа, особенно упоминание о палестинском государстве, но ему разрешили изменить «несколько слов».

Ранее представленный израильской стороне план президента США Трампа по Газе назвали неожиданной неприятностью для премьер-министра Израиля Нетаньяху.

