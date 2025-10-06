Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 6 октября 2025Россия

Стало известно об угрозах сослуживцам от обвиненного в предательстве участника СВО

Обвиненный в предательстве участник СВО Ступников угрожает сослуживцам взрывами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обвиненный в наведении ракет на своих, предательстве и переходе на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) участник специальной военной операции (СВО) Лев Ступников угрожает сослуживцам взрывами. Об угрозах стало известно из публикации RT.

По информации агентства, Ступников вел переписку с бывшими товарищами и сообщил им, что в городе Борзя Забайкальского края, где он жил и проходил службу, прогремят взрывы. Ступников заявил, что после этого у его товарищей «будет меньше вопросов».

На уточняющие вопросы о том, когда и где конкретно следует ждать взрывов, Ступников не ответил.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

В возможном предательстве Ступникова обвинили бойцы группы Аида спецназа «Ахмат». Они заявили, что в ходе СВО боец мог связаться с украинскими кураторами, передавать данные о дислокации своего подразделения и контролировать удары реактивными ракетами по сослуживцам. После этого, как утверждают в «Ахмате», Ступников покинул часть и переметнулся на сторону ВСУ. В качестве подтверждения публикуется видео, на кадрах которого человек, похожий на Ступникова, слушает рассказ украинского интервьюера о предательстве и подтверждает его слова.

Ранее в распоряжении СМИ появились подробности биографии Ступникова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Биржевая стоимость бензина в России достигла максимума

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости