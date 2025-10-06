Стало известно об угрозах сослуживцам от обвиненного в предательстве участника СВО

Обвиненный в наведении ракет на своих, предательстве и переходе на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) участник специальной военной операции (СВО) Лев Ступников угрожает сослуживцам взрывами. Об угрозах стало известно из публикации RT.
По информации агентства, Ступников вел переписку с бывшими товарищами и сообщил им, что в городе Борзя Забайкальского края, где он жил и проходил службу, прогремят взрывы. Ступников заявил, что после этого у его товарищей «будет меньше вопросов».
На уточняющие вопросы о том, когда и где конкретно следует ждать взрывов, Ступников не ответил.
В возможном предательстве Ступникова обвинили бойцы группы Аида спецназа «Ахмат». Они заявили, что в ходе СВО боец мог связаться с украинскими кураторами, передавать данные о дислокации своего подразделения и контролировать удары реактивными ракетами по сослуживцам. После этого, как утверждают в «Ахмате», Ступников покинул часть и переметнулся на сторону ВСУ. В качестве подтверждения публикуется видео, на кадрах которого человек, похожий на Ступникова, слушает рассказ украинского интервьюера о предательстве и подтверждает его слова.
Ранее в распоряжении СМИ появились подробности биографии Ступникова.