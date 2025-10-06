Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:20, 6 октября 2025МирЭксклюзив

Названо возможное место новых переговоров России и Украины

Политолог Суслов: Переговоры России и Украины могут снова пройти в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Очередной раунд переговоров России и Украины может снова пройти в Стамбуле. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«[Переговорный] процесс может возобновиться в Турции, но только на рабочем уровне», — заметил он.

Вместе с тем, по словам политолога, Европейский союз (ЕС) на данный момент выступает против возобновления стамбульского формата. США, в свою очередь, не оказывают давления на союзников и «отпустили» ситуацию. Украина же фактически отказалась от создания постоянных рабочих групп, которые предлагала Россия на последней встрече в Стамбуле.

Дмитрий Суслов также назвал ключевое условие для новой встречи России и Украины. По его мнению, украинские власти согласятся на нее только под давлением США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости