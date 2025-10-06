Названо возможное место новых переговоров России и Украины

Политолог Суслов: Переговоры России и Украины могут снова пройти в Стамбуле

Очередной раунд переговоров России и Украины может снова пройти в Стамбуле. На это в интервью «Ленте.ру» указал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«[Переговорный] процесс может возобновиться в Турции, но только на рабочем уровне», — заметил он.

Вместе с тем, по словам политолога, Европейский союз (ЕС) на данный момент выступает против возобновления стамбульского формата. США, в свою очередь, не оказывают давления на союзников и «отпустили» ситуацию. Украина же фактически отказалась от создания постоянных рабочих групп, которые предлагала Россия на последней встрече в Стамбуле.

Дмитрий Суслов также назвал ключевое условие для новой встречи России и Украины. По его мнению, украинские власти согласятся на нее только под давлением США.