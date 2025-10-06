Мир
СВР предупредила о готовящейся провокации Лондона с использованием предателей из России

СВР: Британцы хотят снабдить диверсантов ВСУ китайским снаряжением
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Лондон оказался взбешен из-за многолетних неудач по нанесению России стратегического поражения и превращению ее в страну-изгоя и теперь готовит антироссийскую провокацию. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«По поступающей в СВР информации, в Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться "стратегического поражения" России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах. На российские успехи на украинском театре военных действий кабинет [премьер-министра] К. Стармера и его спецслужбы готовятся ответить посредством очередной гнусной провока­ции», — говорится в сообщении.

Как утверждают разведчики, группа воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) россиян должна осуществить атаку на один из ко­раблей Военно-морских сил Украины или гражданское судно иностранного го­сударства в одном из европейских портов. Отмечается, что исполнители уже прибыли в Великобританию для подготовки к операции.

При этом в ведомстве заявили, что диверсантов планируют экипировать в снаряжение китайского производства, чтобы также обвинить в произошедшем Пекин. По их данным, после этого Лондон объявит, что диверсанты действовали по указанию Москвы, что будет использовано для обоснования необходимости дальнейшего расширения поддержки Украины.

Ранее СВР сообщила, что Киев занимается подготовкой резонансной провокации для втягивания Европы в вооруженный конфликт с Россией. Утверждается, что якобы украинские спецслужбы планируют инсценировать проникновение российско-белорусской диверсионно-разведывательной группы на территорию Польши.

