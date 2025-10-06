Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
8 октября
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Авангард
1:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
0:0
1-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
1:0
1-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
18:18, 6 октября 2025Спорт

Теннисистка-чемпионка рассказала об уговорах не возвращаться в Россию

Теннисистка Кузнецова: Кафельников уговаривал меня не возвращаться в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала, что олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников уговаривал ее не переезжать из Испании в Россию в нулевые. Ее слова приводит РИА Новости.

Теннисистка вспомнила о предупреждениях Кафельникова, что в России нет подходящих условий для тренировок и слишком много отвлекающих факторов. Однако Кузнецова все же переехала в Москву в 2008 году после восьми лет жизни за границей и уже через год доказала обратное, выиграв турнир «Ролан Гаррос».

1 октября Кузнецова попала в число претендентов на введение в Международный зал теннисной славы. Голосовать за кандидатов будет комиссия из журналистов и членов Зала славы.

Кузнецова завершила карьеру в 2021 году. Россиянка выиграла два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и два мэйджора в паре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости