Теннисистка-чемпионка рассказала об уговорах не возвращаться в Россию

Теннисистка Кузнецова: Кафельников уговаривал меня не возвращаться в Россию

Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала, что олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников уговаривал ее не переезжать из Испании в Россию в нулевые. Ее слова приводит РИА Новости.

Теннисистка вспомнила о предупреждениях Кафельникова, что в России нет подходящих условий для тренировок и слишком много отвлекающих факторов. Однако Кузнецова все же переехала в Москву в 2008 году после восьми лет жизни за границей и уже через год доказала обратное, выиграв турнир «Ролан Гаррос».

1 октября Кузнецова попала в число претендентов на введение в Международный зал теннисной славы. Голосовать за кандидатов будет комиссия из журналистов и членов Зала славы.

Кузнецова завершила карьеру в 2021 году. Россиянка выиграла два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и два мэйджора в паре.

