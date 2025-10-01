Спорт
15:58, 1 октября 2025Спорт

Россиянка попала в число претендентов на введение в Международный зал теннисной славы

Кузнецова стала претенденткой на введение в Международный зал теннисной славы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerry Lai / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянка Светлана Кузнецова попала в число претендентов на введение в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо россиянки, на введение в Зал славы номинированы швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Голосовать за кандидатов будет комиссия из журналистов и членов Зала славы. Кроме того, будут учитываться итоги голосования болельщиков, которое продлится до 10 октября.

Кузнецова завершила карьеру в 2021 году. Россиянка выиграла два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и два мэйджора в паре.

Кузнецова может стать четвертой представительницей России в Международном зале теннисной славы. Ранее туда были включены Мария Шарапова, Евгений Кафельников и Марат Сафин.

