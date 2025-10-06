Бывший СССР
Украинские власти эвакуировали администрацию Дружковки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На фоне продвижения российских войск и активизации артиллерийских ударов украинские власти эвакуировали гражданскую администрацию Дружковки. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Украинские власти вывели гражданскую администрацию из Дружковки. По данным с мест, переезду предшествовало многодневное уничтожение документов», — заявил советник.

Он добавил, что функции по управлению городом были переданы военно-гражданской администрации Дружковки.

Ранее Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы России взяли Красноармейск (украинскиое название — Покровск) в полукольцо. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений беспилотников.

