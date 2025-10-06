Мир
22:09, 6 октября 2025Мир

В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

Левитт: Под увольнениями Трамп имел в виду отправленных в отпуск служащих
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Говоря об увольнениях федеральных служащих, американский президент Дональд Трамп имел в виду работников, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна. Слова политика прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

«Президент имел в виду сотни тысяч федеральных работников, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск в результате этого шатдауна, как здесь, в Белом доме, так и по всему федеральному правительству», — уточнила она.

Пресс-секретарь также отметила, что административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений. Сейчас решается вопрос насчет того, кого придется уволить, если шатдаун продолжится.

Трамп ранее проинформировал, что увольнения госслужащих в условиях шатдауна в стране уже начались. На днях в Белом доме сообщили, что вашингтонская администрация в условиях шатдауна уволит тысячи госслужащих.

Ранее американский СМИ написали, что приостановка работы правительства США может затянуться на недели. В свою очередь, высокопоставленный чиновник из штата Калифорния Джефф Ли заявил, что временного соглашения между партиями можно ожидать до конца октября.

Также в Белом доме рассказали, что в Штатах более миллиона человек остались без оплаты труда из-за шатдауна правительства,

