Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 6 октября 2025Бывший СССР

В Эстонии отреагировали на слова Меркель о вине стран Балтии в начале СВО

Михкельсон: Заявления Меркель о вине стран Балтии бросают на нее тень
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Марко Михкельсон

Марко Михкельсон. Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о вине стран Балтии в начале Россией специальной военной операции (СВО) бросают на нее тень. Об этом пишет председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон на своей странице в соцсети X.

«К сожалению, это бросает тень на весь период ее пребывания на посту канцлера Германии», — рассказывает эстонский чиновник.

Михкельсон добавил, что это заявление Меркель является крайне неприятным, упомянув также историю с подрывом «Северных потоков».

Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале СВО. По ее словам, в 2021 году страны выступили против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом и Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

    Доктор Мясников сделал бункер для кур

    Мужчина вошел не в ту дверь после ночи в клубе и пожалел

    Религиовед высказался о развлечении мигрантов с обезглавленным животным под Москвой

    Студенты петербургского вуза обратились к Путину из-за отстранения ректора

    В Москве заметили гигантского кабанчика

    Долина решила судиться с продавцами картонных фигур с ее изображением

    Дикое животное выпрыгнуло из кустов и напало на туриста с фотоаппаратом в Японии

    Опасность атаковавших российский регион клопов-вонючек оценили

    Главный врач ЦСКА дал россиянам универсальный рецепт здорового образа жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости