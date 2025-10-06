В Кремле ответили на вопрос о внуках Путина

Песков: Внуки Путина тепло и с любовью поздравляют деда с днем рождения

В Кремле ответили на вопрос о внуках президента России Владимира Путина. Ответ пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

По словам Пескова, внуки поздравляют Путина «так же, как всех дедушек поздравляют внуки — тепло и с любовью». Относительно планов президента представитель Кремля отметил, что ему известен только рабочий график Путина.

Ранее была опубликована свежая статистика о доверии россиян Владимиру Путину. По данным фонда «Общественное мнение», работу главы государства положительно оценивает 81 процент граждан. О доверии Путину заявили 78 процентов респондентов.

