Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 6 октября 2025Мир

В Кремле прокомментировали реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Реакция Трампа на инициативу Путина по ДСНВ дает основание для оптимизма
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Реакция президента США Дональда Трампа на предложение российского коллеги Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) дает надежду на поддержку этой инициативы со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идеей. «Для меня это звучит как хорошая идея», — высказался американский лидер.

22 сентября глава РФ в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики России

    Манекенщик в наряде с принтом голых гениталий появился на показе в Париже

    Голая россиянка сбежала из больницы сразу после операции

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости