В Кремле прокомментировали реакцию Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Реакция Трампа на инициативу Путина по ДСНВ дает основание для оптимизма

Реакция президента США Дональда Трампа на предложение российского коллеги Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) дает надежду на поддержку этой инициативы со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идеей. «Для меня это звучит как хорошая идея», — высказался американский лидер.

22 сентября глава РФ в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания.