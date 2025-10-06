Мир
03:25, 6 октября 2025Мир

«Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

Трамп счел хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Предложение президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является хорошей идеей. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — высказался американский лидер.

22 сентября глава РФ в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ

Владимир Путинпрезидент России

При этом Путин подчеркнул, что российская сторона в дальнейшем намерена провести анализ обстановки, на основе которой Москва будет принимать решение о последующем сохранении добровольных самоограничений в рамках ДСНВ.

5 февраля 2026 года истекает срок действия ДСНВ, что означает исчезновение последнего двустороннего соглашения России и США о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.

Дмитриев назвал высокой вероятность согласия США с предложением по ДСНВ

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев оценил вероятность того, что Штаты согласятся с предложением российского лидера по ДСНВ.

Дмитриев прокомментировал слова президента США, положительно оценившего инициативу Путина. «Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что предлагая инициативу по ДСНВ, Путин «протягивает руку». Он подчеркнул, что глава РФ понимает важность ДСНВ для мировой безопасности и стабильности.

В США разъяснили ответ Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Как считает руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, Трамп, по сути, принял предложение Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ.

Кимболл добавил, что большее количество ядерного оружия не сделает ни Штаты, ни Россию, ни мир в целом безопаснее. Соблюдение основных ограничений как минимум в течение года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, а также выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении, указал он.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин также полагает, что американский лидер согласится на предложение российского коллеги. «Трамп согласится на предложение президента Путина. Потому что он говорил о необходимости ограничений, даже сокращения ядерных вооружений. И тот факт, что именно Россия сделала первый шаг в этом направлении, — это ценно», — указал политолог.

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

