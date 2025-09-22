Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

Политолог Кашин: Трамп согласится на предложение Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп согласится на предложение своего российского коллеги Владимира Путина о продолжении соблюдения ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Возможный ответ американского лидера назвал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин, передает РИА Новости.

«Трамп согласится на предложение президента Путина. Потому что он говорил о необходимости ограничений, даже сокращения ядерных вооружений. И тот факт, что именно Россия сделала первый шаг в этом направлении, — это ценно», — указал политолог.

Ранее Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ограничения по ДСНВ после окончания его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл отметил, что предложение российского лидера по ДСНВ является позитивным шагом. По его мнению, главе Белого дома следует ответить согласием на соответствующую инициативу Москвы.