15:33, 6 октября 2025Россия

В Курске разбили вертолет

В Курске в парке «Патриот» неизвестные вандалы разбили вертолет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Курске в парке «Патриот» неизвестные вандалы разбили вертолет. Об этом сообщает местный паблик «Курский Бомондъ» на своей странице во «ВКонтакте».

На опубликованных в соцсети кадрах показан вертолет, у которого пробито окно. Также на корпусе воздушного судна видны царапины.

«Местами разбита тротуарная плитка! Охрана не справляется», — добавили в сообщении под публикацией.

11 сентября 2024 года в Ямало-Ненецком автономном округе школьники сожгли вертолет Ми-8 — двое подростков 13 и 14 лет проникли на площадку и облили вертолет горючей жидкостью, после чего подожгли с помощью сигарет. Дети смогли проникнуть на территорию через дыру в заборе.

