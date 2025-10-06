В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

Дипломат Тяпкин: Германия не может объяснить, зачем разрушила отношения с РФ

Немецкие чиновники и политики отказываются напрямую объяснять, зачем власти страны до основания разрушают отношения с Россией. Об этом рассказал директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в эфире «Первого канала».

«Очень грустная ситуация, потому что правительство и правящая элита с азартом рушат все то, что создавалось поколениями наших предшественников», — отметил он, имея в виду дипломатов, политологов, журналистов, предпринимателей.

По словам Тяпкина, заморожено все — экономические отношения и гуманитарные контакты. Он отметил, что собеседникам из Германии даже приходится указывать, что они забывают об историческом примирении россиян и немцев, давшимся с большим трудом после 1945 года.

При этом обычные жители Германии по-иному смотрят на эти вещи, добавил Тяпкин.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение, что немецкий канцлер Фридрих Мерц может быть враждебно настроен по отношению к России из-за историй про СССР, которые ему рассказывали в детстве.

До этого Мерц заявлял о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине.

В начале сентября в Москве сообщили, что, если Германия начнет поставлять дальнобойные ракеты Украине, это изменит отношения России и ФРГ.