В Норвегии снова заметили беспилотники

NRK: В Норвегии заметили беспилотники над аэропортом Осло
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Supamotionstock.com / Shutterstock / Fotodom

В Норвегии этой ночью снова заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые летали над аэропортом Осло. Об этом сообщает NRK.

«Пилоту норвежского рейса показалось, что он увидел беспилотники во время посадки в аэропорту Осло. Полиция направила на место происшествия группу специалистов и связалась с экипажем самолета, чтобы получить дополнительную информацию», — говорится в материале.

По словам пилота, он заметил около 3-5 дронов, из-за чего отложил посадку и кружил над аэропортом.

Ранее полиция Норвегии задержала трех граждан Германии за запуск БПЛА в бесполетной зоне аэропорта Му-и-Рана. Кроме того, норвежские правоохранители также депортировала из страны гражданина Китая за то, что он якобы управлял своим дроном в аэропорту Свольвера.

