В пустыне обнаружили древние «дорожные знаки»

NatCom: Древние наскальные рисунки в северной Аравии помогали людям найти воду

Археологи обнаружили в северной Аравии гигантские наскальные рисунки, созданные около 12-11 тысяч лет назад. По мнению исследователей, эти изображения служили своеобразными «дорожными знаками», помогавшими людям находить воду в условиях засушливой пустыни. Результаты опубликованы в Nature Communications (NatCom).

На южной окраине пустыни Нефуд были найдены 62 панели с 176 изображениями. Среди них — верблюды, антилопы, лошади, газели и даже быки, выполненные в натуральную величину. Отдельные рисунки достигали трех метров в длину, а располагались они на отвесных скалах высотой до 39 метров. Для их создания использовались каменные орудия, найденные у подножия скал, а также пигменты красного и зеленого цвета, которыми, вероятно, подкрашивали изображения, чтобы они были заметнее издалека.

Ученые считают, что такие панно появлялись в местах сезонных озер и болот, которые возникали в пустыне после ледникового максимума. Они служили ориентирами для кочующих групп, указывая маршруты передвижения и источники воды, от которых зависела жизнь.

По мнению авторов, эти рисунки отражали не только практические нужды, но и культурную память сообществ. Они закрепляли право на территорию и передавали знание о воде из поколения в поколение, формируя особую идентичность жителей пустыни.

