В России объяснили слова Меркель о виновных в начале СВО

Политолог Маркелов: Обвиняя прибалтов в начале СВО, Меркель хочет обелить себя

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, обвиняя прибалтов в начале специальной военной операции (СВО), пытается обелить саму себя. Такое мнение высказал политолог Сергей Маркелов, чьи слова приводит «Газета.ru».

Ранее Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале СВО, так как в 2021 году выступили против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией.

По словам политолога, подобный диалог между ЕС и Москвой ничего бы не изменил. Меркель, делая подобные заявления, пытается добиться двух вещей, считает Маркелов.

«Во-первых, политик хочет обелить память о себе и уменьшить свою вину. Сейчас ее обвиняют в том, что она долгие годы заигрывала с Россией и якобы попала под манипуляции [президента России Владимира] Путина, которого вообще считают главным манипулятором и гипнотизером Европы», — пояснил он.

Во-вторых, слова Меркель могут быть политическим трюком, направленным на то, чтобы подставить канцлера Германии Фридриха Мерца.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Меркель лукавит, перекладывая ответственность за начало спецоперации на Польшу и страны Прибалтики.