В России ответили на слова Меркель о роли Польши и стран Прибалтики в начале СВО

Депутат Чепа: Меркель лукавит, перекладывая вину за СВО на Польшу и прибалтов

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лукавит, перекладывая ответственность за начало специальной военной операции (СВО) на Польшу и страны Прибалтики, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Меркель заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония косвенно виновны в начале СВО, так как в 2021 году выступили против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией.

«Бесспорно Прибалтийские республики и Польша являлись активнейшими проводниками русофобской политики в Европе и делали все, чтобы очернить Россию и спровоцировать конфликт. С другой стороны, Меркель, на мой взгляд, лукавит, пытаясь снять с себя определенную ответственность за срыв минских договоренностей», — высказался депутат.

Он добавил, что от позиции Германии в то время очень много чего зависело. Кроме того, Меркель сама признавалась, что Германия, как и Франция, не ставили задачей выполнение минских договоренностей, напомнил парламентарий. Это во многом и привело к конфликту, заключил Чепа.

До этого Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине. Она подчеркнула, что для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой, поскольку конфликт нельзя окончить без диалога.

