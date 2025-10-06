В России предложили приравнять чипсы и газировку к сигаретам и алкоголю

В России предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, включая чипсы и газированные напитки, необходимо помечать как опасные для здоровья, как это делается с сигаретами и алкоголем. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в интервью ТАСС.

«Все знают как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы — это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде», — сказал он.

По его мнению, для этого можно использовать разноцветные ценники — красные будут обозначать «крайне опасные» продукты, желтые — нежелательные, а зеленые ценники — безопасные и полезные продукты. Также можно обязать производителей размещать на упаковке информацию о вреде употребления продукты, «как пишут на сигаретах и алкоголе», заключил Гриб.

Прежде стало известно, что в РФ упали суммарные объемы продаж чипсов. По данным исследовательской компании NTech, продажи чипсов в первой половине 2025 года упали на семь процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее.