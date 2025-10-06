Россия
14:46, 6 октября 2025

В России предположили влияние результатов выборов в Чехии на ход СВО

Депутат ГД Журова: Результаты выборов в Чехии грозят прекращением помощи ВСУ
Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Итоги парламентских выборов в Чехии грозят прекращением помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Влияние результатов голосования в стране на ход специальной военной операции (СВО) предположила депутат Государственной думы России Светлана Журова, пишет «Ридус».

Политическое движение «Акция недовольных граждан» (ANO), возглавляемое бывшим премьер-министром и миллиардером Андреем Бабишем, 4 октября победило на выборах нового состава нижней палаты парламента Чехии.

По мнению Журовой, победа партии на выборах может свидетельствовать о том, что граждане европейского государства все меньше понимают, почему они должны тратить деньги на Украину и жертвовать ради поддержки ВСУ собственным качеством жизни.

«Если европейские страны начнут действовать именно на основе принципа своих интересов, Украина перестанет получать имеющееся сейчас покровительство. Не потому что лидеры вроде Бабиша или Орбана любят Россию, а потому что они понимают, что в первую очередь должны развивать свои страны», — заключила парламентарий.

Ранее на Западе назвали Чехию новой головной болью Евросоюза. В частности, британская газета The Guardian писала, что успех на выборах в чешский парламент оппозиционной партии ANO приведет к принятию решения об отказе Праги от поддержки Украины, что будет означать для последней удар в спину от одного из ключевых союзников.

