В России призвали скорректировать закон о такси

«Ъ»: Российские таксопарки попросили власти доработать закон о такси

Российские таксопарки обратились к властям с просьбой скорректировать принятый два года назад профильный федеральный закон «О такси». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на письмо главы Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Александра Басалаева, адресованное правительству.

Руководитель отраслевой ассоциации предложил ряд мер по усовершенствованию профильного закона. Он, в частности, призвал создать обособленное подразделение, курирующее работу такси. Среди других инициатив — создание типовой региональной информационной системы и ее внедрение в регионах, а также установление ответственности за нарушения 580-ФЗ «О такси».

Вышеуказанные меры, отмечает Басалаев, поспособствовали бы усовершенствованию нормативно-правовой базы и деятельности в сфере таксомоторных перевозок. В Минтрансе, в свою очередь, заявили о начале проработки этих мер. В ведомстве отметили, что на рассмотрении в Госдуме сейчас находится ряд поправок, предусматривающих наказание для нарушителей отдельных требований в сфере такси. Например, за осуществление деятельности без соответствующего разрешения.

Представители отрасли считают целесообразным создание профильной организации, отвечающей исключительно за регулирование сферы такси. В настоящее время таковой в стране нет. Это обстоятельство, подчеркнул представитель сервиса заказа такси «Максим», «размывает ответственность и замедляет принятие решений». Особенно проблемной представляется ситуация с регулированием в регионах. Там зачастую вопросами сферы занимаются всего один-два сотрудника, констатировала глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Проблем отрасли, по мнению экспертов, в скором времени добавит и принятый весной 2025 года скандальный закон о локализации в такси. Минпромторг ранее опубликовал первичный список пригодных для работы в этой сфере автомобилей. В перечень вошли в основном машины российских брендов, включая Lada и УАЗ.

Представители сферы скептически отреагировали на этот список, указав, что ряд моделей, представленных в нем, в принципе не подходят для таксоперевозок. Вызвало недоумение и высокая рыночная стоимость допустимых к работе в такси авто. Автоэксперт Алексей Аксенов отмечал, что ни один автомобиль из этого списка не соответствует сегменту с тарифом «Комфорт+».