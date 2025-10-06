В России заочно арестовали главного редактора телеканала

В Москве заочно арестовали главного редактора телеканала «Дождь» Дзядко

В Москве заочно арестовали главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Головинский суд заочно арестовал Дзядко по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента.

Дзядко объявили в розыск. Сообщалось, что он опубликовал в мессенджере фейки о Российской армии в отношении мирного населения Украины.

Известно, что журналист живет в Нидерландах. Ранее он заявил о желании вернуться в Россию.

Ранее сообщалось, что в России потребовали арестовать главного редактора телеканала.